Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

В некоторых районах Армении ожидается кратковременный дождь и гроза

В некоторых районах Армении ожидается кратковременный дождь и гроза

Во второй половине дня 5 июня,  6-10 июня после полудня  в некоторых районах  Армении ожидается кратковременный дождь и гроза,местами возможен град. 

Ветер  юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра —в отдельных регионах до 15-20 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 5 июня днем и  6-10 июня в Ереване осадков не  ожидается.

 

 


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