Во второй половине дня 5 июня, 6-10 июня после полудня в некоторых районах Армении ожидается кратковременный дождь и гроза,местами возможен град.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра —в отдельных регионах до 15-20 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 5 июня днем и 6-10 июня в Ереване осадков не ожидается.