Экс-глава Генштаба еще ответитза опоздание группы помощи Шуши на 1,5-2 дня. Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Абовяна, что бывший руководитель Генштаба РА Оник Гаспарян должен ответить за то, что во время 44-дневной Арцахской войны группа помощи прибыла в Шуши с опозданием на 1,5-2 дня.

По его словам, Гаспарян ответит за это в суде. «Теперь вы можете мне сказать, почему я тогда назначил его на эту должность? По одной простой причине :я не мог поехать и привезти генерала из чужой страны, он должен был быть одним из наших генералов. Перед тем как назначить главу Генштаба, и в 2018, и в 2020 году я консультировался с людьми этой сферы, они сказали, что есть только два человека, которые могут занять эту должность.

Я и назначил именно этих двух человек, я же не брал их с воздуха. А сегодня эти люди делают какие-то заявления. Человек, которому я присвоил звание генерал-лейтенанта, генерал-полковника, отказывается от своих слов в присутствии 10 человек. Оник Гаспарян еще должен ответить в суде, почему группа прибыла в Шуши с опозданием на 1,5-2 дня», - как передает Арменпресс, сказал и.о. премьер-министра.

Обращаясь к своим политическим оппонентам, Пашинян сказал, что если кто-то думает, что он не будет говорить о различных эпизодах после 9 ноября, то это не так. Он подчеркнул, что эту историю необходимо раскрыть до мельчайших подробностей.