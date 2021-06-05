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Представители МККК посетили в Баку 6 армянских военнослужащих, захваченных на границе Гегаркуника

Представители МККК посетили в Баку 6 армянских военнослужащих, захваченных на границе Гегаркуника

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили шестерых армянских военнослужащих, захваченных ранним утром 27 мая на пограничном отрезке   Гегаркуникской области.:

Как сообщила Арменпресс руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни, представители МККК в Баку ознакомились с состоянием здоровья и условиями содержания  армянских военнослужащих, помогли установить контакты с семьями.

 

 


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