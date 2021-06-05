Пашинян посетил Абовянский судмедцентр:находившиеся здесь тела сейчас хранятся в Мартуни

5 июня исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посетил Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы в городе Абовян Котайкской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, Никол Пашинян осмотрел центр и ознакомился с условиями работы.

И.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян представила работу по модернизации научно-практических центров судебно-медицинской экспертизы в Абовяне и других городах Армении. В частности, было доложено об увеличенииморозильных мощностей, обеспечении лабораторных возможностей и предоставлении услуг в соответствии с необходимыми судебно-медицинскими стандартами.

Исполняющему обязанности премьер-министра были представлены разъяснения в связи с известными кадрами, опубликованными за несколько дней до этого из морга Абовяна. Тела сейчас находятся в морге Мартуни, они хранятся в соответствующих морозильных условиях.

Никол Пашинян подчеркнул, что правительство будет последовательным в скорейшей реформе системы, в формировании необходимого профессионального и рабочего потенциала, поручив ответственным лицам держать этот процесс в центре внимания.