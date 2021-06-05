Пашинян обвиняет Кочаряна в уничтожении политического результата победы в первой Арцахской войне

По словам и.о. премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, оставив Нагорный Карабахвне стола переговоров в 1998 году, разрушили весь политический результат победы в первой войне в Арцахе.

Как передает Арменпресс, такое мнение выразил и.о. премьер-министра на встрече с гражданами в Абовяне.

Самым важным политико-дипломатическим результатом первой арцахской войны Пашинян считал подписание 12 мая 1994 года документа о прекращении огня между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, «Важным политическим протоколом было то, что документ был подписан в трехстороннем формате - Армения, Карабах, Азербайджан. Таким образом, в рамках заданной планки Нагорный Карабах фактически стал субъектом международного права, потому что он подписал документ с двумя международно признанными государствами», - сказал и.о. премьер-министра.

Он считает, что Лиссабонский саммит ОБСЕ, состоявшийся в конце 1996 года, стал первым тревожным сигналом для Армении. «На этом саммите был выпущен в обращение проект, суть которого заключалась в том, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Другими словами, международное сообщество говорит: у вас есть конфликт— идите и решайте его, но, по большому счету, какой бы статус ни имел Карабах, он должен быть частью Азербайджана», - сказал Пашинян, напомнив, что Армения, однако, наложила вето на документ. И таким образом, он не был принят, после чего стал заявлением Действующего председателя ОБСЕ.

Он добавил, что до апреля 1997 года переговорный процесс продолжался в трехстороннем формате. Карабах, как независимая сторона, сидел за столом переговоров. «В 1997 году Роберт Кочарян был назначен Левоном Тер-Петросяном премьер-министром, а в 1998 году он стал президентом Армении. И первое, что происходит после этого — Нагорный Карабах выбыл, не участвовал в переговорном процессе. Следует дать этому точную оценку: разрушился весь политический результат победы в первой Арцахской войне», - сказал Пашинян.

Пашинянпосчиталважным, что последняя трехсторонняя встреча по урегулированию карабахского конфликта - Армения, Нагорный Карабах, Азербайджан - состоялась в апреле 1997 года в Москве. «Страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ принимает в своей столице делегацию, в которую входит представитель Нагорного Карабаха. Это был, по сути, краеугольный камень возможности международного признания Карабаха. Это еще не означает, что он обязательно был бы признан, но он уже имел признанный, определенный статус», - сказал он, добавив, что с 1998 г. такой встречи не проводилось.

Пашинян процитировал заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бернара Фасье во время его визита в Степанакерт в 2009 году о том, что участие представителей Карабаха в свое время было прекращено по решению армянской стороны. «Принято было решение, уничтожившее результаты войны», - сказал и.о. премьер-министра.

Пашинян также процитировал некоторые ответы Роберта Кочаряна на вопросы читателей газеты "Голос Армении" в 2004 году, в которых он говорил о выходе Карабаха из-за стола переговоров. «Складывается впечатление, что Армения готова к любому урегулированию, но проблема в Карабахе, а точнее - в руководстве Карабаха. Возникает вопрос: в условиях очевидной зависимости Карабаха от Армении, она не способна оказать давление и заставить его согласиться с той или иной позицией?

Я предложил изменить эту точку зрения и попытаться использовать ресурсы Армении для выработки собственной позиции и подходов к урегулированию. Другими словами, мы согласны не просто с любым урегулированием, на которое согласится Карабах, а у нас есть своя позиция, и мы готовы на ней настаивать. После своего избранияяименно так и поступил», - цитирует слова Кочаряна Пашинян.

«В 1998 году Карабах был исключен из переговорного процесса по личному решению Роберта Кочаряна», - сказал он.