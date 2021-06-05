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Блок «Айастан» сообщает о повреждении предвыборных плакатов в некоторых населенных пунктах

Блок «Айастан» сообщает о повреждении предвыборных плакатов в некоторых населенных пунктах

Официальный представитель центрального штаба блока  «Айастан» Арам Вардеванян выступил с заявлением, в котором говорится, что, согласно полученной информации, в ночь на 4 июня группа людей намеренно повредила и уничтожила.плакаты штаб-квартиры блока «Айастан», расположенного в общине Цахкаовит Арагацотнской области  и общине Сарнахпюр Ширакской области.

Он отметил, что тому, что произошло в Цахкаовите, предшествовал визит губернатора в эту общину.

«Правоохранительные органы уже проинформированы об указанных случаях, хотя меры принуждения в таких случаях до сих пор были ненадлежащие», - как сообщает Арменпресс, сказал Вардджанян, отметив, что виновные не смогут избежать наказания.

 

 


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