Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

По материалам видеозаписи задержания брата главы Шурнуха ССС возбудила уголовное дело

По материалам видеозаписи задержания брата главы Шурнуха ССС возбудила уголовное дело

В рамках уголовного дела, возбужденного по видеозаписи задержания, брат главы администрации Шурнуха Арарат Агабекян приглашен в Специальную следственнуюслужбу   для дачи показаний. в качестве свидетеля.

Как  передает Арменпресс, об этом написала на своей странице в Facebook адвокат Гаяне Папоян.

«Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 309 Уголовного кодекса РА —по факту  совершения  действий со стороны должностных лицпри исполнении государственной службы, умышленно совершивших акты насилия, очевидным образом  превышающие пределы их полномочий», - написала Папоян.

Ранее Гаяне Папоян опубликовала видео, в котором видно, что брата главы общины  ШурнухАрарата Агабекяна  на коленях тащат на допрос.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации