По материалам видеозаписи задержания брата главы Шурнуха ССС возбудила уголовное дело

В рамках уголовного дела, возбужденного по видеозаписи задержания, брат главы администрации Шурнуха Арарат Агабекян приглашен в Специальную следственнуюслужбу для дачи показаний. в качестве свидетеля.

Как передает Арменпресс, об этом написала на своей странице в Facebook адвокат Гаяне Папоян.

«Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 309 Уголовного кодекса РА —по факту совершения действий со стороны должностных лицпри исполнении государственной службы, умышленно совершивших акты насилия, очевидным образом превышающие пределы их полномочий», - написала Папоян.

Ранее Гаяне Папоян опубликовала видео, в котором видно, что брата главы общины ШурнухАрарата Агабекяна на коленях тащат на допрос.