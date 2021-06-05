Пашинян рассчитывает получить от народаправо заменить «бархатный» мандат на «стальной»

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян ожидает, что они на предстоящих парламентских выборах получат от гражданправо заменить «бархатный» мандат на «стальной», дабы «выправить хребет страны».

Как передает Арменпресс, об этом и.о. премьер-министра сказал на встрече с гражданами в Абовяне.

«Раньше я говорил представителям нашей команды: сейчас наша ответственность больше, чем в 2018 году, потому что в 2018 году все-таки ситуация было иной. Фактически, вся Армения поддержала нашу позицию, но позиция каждого человека, стоящего рядом с намисегодня – это для нас ответственность в десять раз больше», - сказал Пашинян.

Он добавил, что отныне они вообще не имеют права ошибаться. Пашинян поблагодарил сторонников их команды за доверие, призвал ни на секунду не сомневаться, что в его словах и эмоциях нет фальши.

"Я люблю, ценю и уважаю каждого из вас - как и каждого члена моей семьи. Я несу такую же ответственность перед каждым из вас, как и перед каждым членом своей семьи. У меня такие же обязательства перед каждым из наших мучеников, как и перед моим сыном …», - сказал он.

В то же время Пашинян понимает, что выполнить эти обязательства непросто, невозможно — только любовью, только желанием. «От нас требуются сверхчеловеческие усилия и способности. И сегодня мы пришли сказать, что приложим эти усилия. Откуда мы черпаем сверхчеловеческую силу— от вас.Собравшийся егодня зал, собравшийся наканунезал— именно вы придаете нам сил», - сказал Пашинян.

Он добавил, что сейчас эти встречи нужны не гражданам, а им самим, чтобы получить мандат, силу, энергию. «Мы должны получить от вас разрешение заменить бархатный мандат на стальной, чтобы выпрямить хребет нашей страны с помощью стального мандата», - сказал Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.