Благодаря сотрудничеству с ЕАЭС экспорт Ирана увеличился на 40%. Министр
Министр энергетики Ирана Реза Ардаканеан заявил, что за 18 месяцев действия Временного соглашения о свободной торговле с ЕАЭС экспорт из Ирана увеличился на 40%.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.
«За 18 месяцев действия Соглашения экспорт вырос примерно на 40 процентов», - сказал он, добавив, что импорт из стран-членов ЕС упал на 13 процентов.
Он отметил, что между Союзом и Ираном ведутся обстоятельные переговоры для обеспечения продолжения Соглашения.
«Временное соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Ираном о создании Зоны свободной торговли» подписано 17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума.
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