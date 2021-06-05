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Благодаря сотрудничеству с ЕАЭС экспорт Ирана увеличился на 40%. Министр

Благодаря сотрудничеству с ЕАЭС экспорт Ирана увеличился на 40%. Министр

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканеан заявил, что за 18 месяцев действия Временного соглашения о свободной торговле с ЕАЭС экспорт из Ирана увеличился на 40%.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

«За 18 месяцев действия Соглашения экспорт вырос примерно на 40 процентов», - сказал он, добавив, что импорт из стран-членов ЕС упал на 13 процентов.

Он отметил, что между Союзом и  Ираном ведутся обстоятельные  переговоры для обеспечения продолжения Соглашения.

«Временное соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Ираном о создании Зоны свободной торговли» подписано 17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума.


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