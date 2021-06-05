COVID-19: в Грузии заразились еще 832 человека

По состоянию на 5 июня в Грузии зарегистрировано 832 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Stopcov, созданный правительством Грузии, общее число заболевших в стране - 348 594 человека.

В Грузии за последние 24 часа вылечились еще 624 пациента. Всего в стране заразились 332 304 человека, а умерли- 4893.