COVID-19: в Грузии заразились еще 832 человека
По состоянию на 5 июня в Грузии зарегистрировано 832 новых случая заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Stopcov, созданный правительством Грузии, общее число заболевших в стране - 348 594 человека.
В Грузии за последние 24 часа вылечились еще 624 пациента. Всего в стране заразились 332 304 человека, а умерли- 4893.
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