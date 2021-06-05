Сергей Атомян слагает депутатский мандат

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания РА Сергей Атомян подал в отставку.

Об этом Арменпресс сообщил председатель НС Арарат Мирзоян.

В заявлении, в частности, говорится, что 4 июня депутат Сергей Атомян подал в отставку в соответствии с частью 1 статьи 155 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания».

Согласно части 2 статьи 155 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания», если в течение одной недели после публикации заявления об отставке депутат отзывает свое заявление об отставке в письменной форме,спикер Национального Собрания делает заявление по этому поводу, а если .не отзывает заявление об отставке, то в этом случае составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и публикует спикер Национального Собрания. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.