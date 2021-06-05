В Арцахе поисковые работы продолжаются врайоне Джракана

Поиск тел военнослужащих (добровольцев, резервистов), погибших в ходе боевых действий в Арцахе продолжается 5 июня в Джраканском (Джебраильском) районе силами спасательного отряда.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«С 13 ноября 2020 года спасатели Арцаха проводят поисково-спасательные операции на всех направлениях территорий, перешедших под контроль Азербайджана. За последние месяцы поиски по разным причинам прекращались несколько раз. Время от времени между армянской и азербайджанской сторонами происходит обмен телами», - говорится в сообщении ГСЧС.

В общей сложности, после прекращения огня из неподконтрольных Арцаху территорий было эвакуировано 1557 останков.