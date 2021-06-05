Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

В Арцахе не выявлено новых случаев заболеванияCOVID-19

В Арцахе не выявлено новых случаев заболеванияCOVID-19

По состоянию на 11:00 часов  5 июня в Арцахе новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

За один день было проведено 30 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 25484.

Подтверждено 2755 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года с целью  выявления коронавируса в лаборатории было обследовано 8032 гражданина, из них у 871 - с положительным результатом.

В настоящее время в Арцахе 16 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а пациенты слегкой формой– амбулаторно, на дому.


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