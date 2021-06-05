Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Обсуждалс яширокий круг вопросов, связанных с торгово-экономическим и промышленным сотрудничеством двух стран. Было отмечено, что еще многое предстоит сделать в плане дальнейшего экономического укрепления двусторонних отношений, в полной реализации имеющегося потенциала, также необходимо работать над разработкой четких программ. В частности, речь шла о расширении сотрудничества в сферах информационных и высоких технологий, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, энергетики, а также об активизации деловых связей.

Стороны подчеркнули необходимость максимально эффективного и полноценного использования существующих в рамках Евразийского экономического союзавозможностей.