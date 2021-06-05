Европейские индексы выросли - 04-06-21

МОСКВА, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.39% и составил 15692.90 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.12% и составил 6515.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 7069.04 пункта, а российский RTSI вырос на 0.64% и составил 1647.06 пункта.