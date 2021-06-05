Цены на цветные металлы - 04-06-21

ЛОНДОН, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.46% и составила 2402.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.42% и составила 9989.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.54% и составила 2173.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.11% и составила 17972.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.34% и составила 30445.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.79% и составила 2996.50 долларов США, цена на молибден выросла на 2.87% и составила 31636.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 43650.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.