Байден и Столтенберг обсудят вопрос укрепления трансатлантического сотрудничества

Президент США Джо Байден 7 июня встретится в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она сообщила, что Байден и Столтенберг обсудят детали предстоящей встречи НАТО на высоком уровне, которая состоится в Брюсселе 14 июня.

Собеседники коснулись укрепления трансатлантического сотрудничества, а также вопросов обеспечения безопасности.