Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

Байден и Столтенберг обсудят вопрос укрепления трансатлантического сотрудничества

Байден и Столтенберг обсудят вопрос укрепления трансатлантического сотрудничества

Президент США Джо Байден 7 июня встретится в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как  передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она сообщила, что Байден и Столтенберг обсудят детали предстоящей встречи  НАТО на высоком уровне, которая состоится в Брюсселе 14 июня.

Собеседники  коснулись укрепления трансатлантического сотрудничества, а также вопросов обеспечения безопасности.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации