Байден и Столтенберг обсудят вопрос укрепления трансатлантического сотрудничества
11:00, 5 Июнь, 2021
Президент США Джо Байден 7 июня встретится в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она сообщила, что Байден и Столтенберг обсудят детали предстоящей встречи НАТО на высоком уровне, которая состоится в Брюсселе 14 июня.
Собеседники коснулись укрепления трансатлантического сотрудничества, а также вопросов обеспечения безопасности.
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