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И.о. помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Рикер посетит Армению

И.о. помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Рикер посетит Армению

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 6-13 июня посетит Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) с целью стимулирования двусторонних и региональных приоритетов, а также чтобы выразить поддержку США в вопросах демократического и  экономического развития региона,

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Госдепартамент США.

В Грузии и.о. помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Рикер встретится с грузинским правительством, лидерами оппозиции и гражданского общества — с целью  обсуждения полного выполнения соглашения между грузинскими партиями от 19 апреля и продолжающейся агрессии и оккупации Грузии со стороны России.

В Армении и Азербайджане Филип Рикер встретится с представителями правительства, гражданского общества и деловых кругов— с целью  обсуждения двусторонних приоритетов ивопросы нагорно-карабахского конфликта


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