"Айастани Анрапетутюн".Дорога Север-Юг становится предметной

«Усиление присутствия Турции в Закавказье после Арцахской войнызакономерно создало благодатную почву для контршагов со стороны других крупных игроков в регионе. Иран, Китай и Индия предпринимают действия по активизации дороги, проходящей через Мегри и соединяющей Южную и Восточную Азию с Европой.

В контексте этой программы 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума обсуждались вопросы подготовки к переговорам о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Ираном.

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