Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

"Айастани Анрапетутюн".Дорога Север-Юг становится предметной

"Айастани Анрапетутюн".Дорога Север-Юг становится предметной

«Усиление присутствия Турции в Закавказье  после Арцахской войнызакономерно  создало благодатную почву для контршагов со стороны других крупных игроков в регионе. Иран, Китай и Индия предпринимают  действия по активизации  дороги, проходящей через Мегри и соединяющей Южную и Восточную Азию с Европой.

В контексте этой программы 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума обсуждались вопросы подготовки к переговорам о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Ираном.

 

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации