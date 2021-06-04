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Серена Уильямс вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в матче третьего раунда второго в сезоне турнира Большого шлема Уильямс (7-й номер посева) обыграла свою соотечественницу Даниэль-Роуз Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

За выход в 1/4 финала Уильямс поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана (21).


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