Серена Уильямс вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"
21:12, 4 Июнь, 2021
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в матче третьего раунда второго в сезоне турнира Большого шлема Уильямс (7-й номер посева) обыграла свою соотечественницу Даниэль-Роуз Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
За выход в 1/4 финала Уильямс поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана (21).
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