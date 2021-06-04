Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в матче третьего раунда второго в сезоне турнира Большого шлема Уильямс (7-й номер посева) обыграла свою соотечественницу Даниэль-Роуз Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

За выход в 1/4 финала Уильямс поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана (21).