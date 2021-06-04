Нападающий Олег Кожушко покинул футбольный клуб «Пюник»
20:37, 4 Июнь, 2021
Нападающий Олег Кожушко покинул футбольный клуб «Пюник». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт клуба, срок контракта с футболистом истек. В прошедшем сезоне 23-летний украинец провел 14 матчей за «Пюник», став автором двух голов и одной голевой передачи.
“ФК «Пюник» благодарит Олега Кожушко за проявленный профессионализм и желает ему удачи в дальнейшей карьере”, - говорится в заявлении клуба.
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