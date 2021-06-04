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Нападающий Олег Кожушко покинул футбольный клуб «Пюник»

Нападающий Олег Кожушко покинул футбольный клуб «Пюник»

Нападающий Олег Кожушко покинул футбольный клуб «Пюник». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт клуба, срок контракта с футболистом истек. В прошедшем сезоне 23-летний украинец провел 14 матчей за «Пюник», став автором двух голов и одной голевой передачи.

“ФК «Пюник» благодарит Олега Кожушко за проявленный профессионализм и желает ему удачи в дальнейшей карьере”, - говорится в заявлении клуба.


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