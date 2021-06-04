Ушел из жизни балетмейстер, Народный артист АрмССР Вилен Галстян
20:01, 4 Июнь, 2021
Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с глубокой скорбью сообщает, что 4 июня в возрасте 80 лет скончался известный хореограф, балетмейстер, народный артист АрмССР, главный хореограф Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна Вилен Галстян.
Как сообщает Арменпресс, министерство образования, науки, культуры и спорта выражает соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и поклонникам любимого артиста.
В связи со смертью Вилена Галстяна решением и.о. премьер-министра Армении будет создана правительственная комиссия,
Министерство предоставит дополнительную информацию о панихиде и похоронах.
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