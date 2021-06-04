Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил о раскрытии нового дела о государственной измене. Как сообщает Арменпресс, на встрече с жителями общины Геганист Араратской области Пашинян сказал, что сообщение об этом будет распространено в ближайшие дни.

«Мне доложили, что речь идет не не о профессиональном военнослужащем, а о командире одного из добровольческих отрядов, который во время войны находился на поле боя, был агентом азербайджанских спецслужб и передавал противнику информацию о наших силах в Гадруте и иные сведения. СНБ уже арестовала его, я знаю имя этого человека, я знаю название отряда, который он представлял. Это конкретный случай государственной измены, который еще предстоит доказать», - сказал он.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что в интернете распространены видеоролики, которые он до сих пор не может понять.

«Как это может произойти, когда вся воинская часть забита оружием, складами боеприпасов и полностью заброшена? Это вопросы, на которые нам нужно ответить. Чем менее эмоционально мы пойдем на это, тем лучше», - добавил Пашинян.