Большая часть импорта оружия в Армению была осуществлена после Бархатной революции: Пашинян

За десять лет до 44-дневной войны в Арцахе в 2010-2020 годах Армения импортировала оружие на сумму 389 миллионов долларов. Как сообщает Арменпресс, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал об этом во время встречи с жителями общины Мргавет Араратской области, представляя исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

«За десять лет до 44-дневной войны в Арцахе, в 2010-2020 годах, Азербайджан импортировал в 8,2 раза больше оружия, чем Армения, 2/3 из которых были импортированы из стран СНГ.

В период с 2011 по 2020 год Баку импортировал оружие на 3,274 миллиарда долларов, а Армения - на 398 миллионов долларов. Более того, большая часть импорта в Армению относится к 2019 году, после бархатной революции. Только в 2019 году Армения импортировала оружие на сумму 248 миллионов долларов, или 63,3% от того, что было импортировано за 10 лет», - сказал Пашинян.