Пашинян призывает внедрить в сельское хозяйство систему капельного орошения

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с жителями общины Геганист Араратской области представил деятельность правительства в области сельского хозяйства. Как сообщает Арменпресс, и.о. премьер-министра отметил, что их самая большая задача - поддержать население, чтобы занятие сельским хозяйством было не мучением, а конкретной планируемой деятельностью, результаты которой можно было бы планировать заранее, ожидать, что будет получено в итоге.

«В нашем сельском хозяйстве есть еще следующая проблема: когда у нас нет урожая, этот год для нас тяжелый, потому что нет урожая, нет доходов и так далее. Когда у нас есть урожай, возникает почти та же проблема, потому что урожай высокий, цены падают, а доход от урожая получается небольшим. Как решить эту проблему? Решение этой проблемы - это, прежде всего, планирование работы, и интенсивное сельское хозяйство предоставляет такую возможность», - сказал Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, интенсивные сады почти не страдают или мало страдают от града, они гораздо более защищены от засухи.

«Конечно, невозможно превратить сельское хозяйство в интенсивное за один день, но очень важно планировать, в каком направлении мы будем двигаться. Мы стараемся увеличить внутренний спрос. Например, в последние годы мы резко сократили импорт коньячного спирта в Армению, что было сделано для обеспечения высокого качества армянского коньяка», - сказал Пашинян, добавив, что введена программа агрострахования.

В рамках следующего направления, по словам и.о. премьер-министра, правительство пытается развивать тепличные хозяйства. Пашинян отметил, что в Араратской области развиты тепличные хозяйства.

«Теперь перед нами стоит задача создать максимально хорошие условия для теплиц. Сейчас мы реализуем аграрные программы по внедрению теплиц, в том числе льготные кредиты с низкими процентными ставками. Мы призываем наши хозяйства перейти на капельное орошение. После 2022 года мы введем следующую программу, чтобы хозяйства, прошедшие на капельное орошение, не платили за воду в течение 5 лет», - заключил Пашинян.