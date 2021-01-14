Предстоящие на 5 июня мероприятия
18:01, Июнь 04, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 19:02 Большая часть импорта оружия в Армению была осуществлена после Бархатной революции: Пашинян
- 18:25 Пашинян призывает внедрить в сельское хозяйство систему капельного орошения
- 18:01 Предстоящие на 5 июня мероприятия
- 17:52 Избрание членом Исполнительного совета ЮНВТО открывает для Армении прекрасные возможности: подробности из Афин
- 17:51 Канцлер Австрии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
- 17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-06-21
- 17:42 Азиатские индексы - 04-06-21
- 17:37 «Гром-2021»: в Армении пройдут учения ОДКБ
- 17:17 Венеция приняла первый с начала пандемии круизный лайнер
- 17:12 Нобелевские лауреаты призвали G7 активизировать усилия по защите климата
- 16:58 Посол РФ в Армении посетил пограничный отряд Пограничного управления ФСБ России в Мегри
- 16:56 РФ вносит существенный вклад в обеспечение безопасности братской Армении: посол Копыркин
- 16:17 В ВОЗ допустили появление вариантов коронавируса, устойчивых к вакцинам
- 16:10 Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Facebook
- 16:04 Царские усыпальницы, драгоценные предметы: в Верин и Неркин Навер обнаружены уникальные находки
- 15:54 В Арцахе планируется развитие экотуризма, разрабатываются новые туристические направления
- 15:37 Нужно жить и созидать: стартовала Международная туристическая выставка “InTourExpo 2021”
- 15:33 В Индии выявили три штамма SARS-CoV-2, поражающие уже привитых людей
- 15:23 Армен Саргсян направил поздравительное послание по случаю Последнего звонка
- 15:18 Временно будет прекращено движение по тоннелю на пересечении улицы Чаренца и Гетара
- 15:15 С Россией есть взаимопонимание по решениям на самом высоком уровне: Торосян
- 15:09 Концептуальные подходы к внедрению арбитража уже готовы: министр юстиции
- 15:08 В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире остается катастрофической
- 14:53 «Айпосту» в деле внедрения инновационных решений в сфере транспорта содействие окажет «Сбер»
- 14:29 Ущерб Капитолию США в результате штурма 6 января оценен в $1,5 млн
16:35, 29.05.2021
Просмотрели 2836 раз Пашинян детально представил полученное им наследие в переговорах по нагорно- карабахскому конфликту
18:32, 30.05.2021
Просмотрели 1650 раз Пашинян прокомментировал уступки армянской стороны в переговорном процессе по Нагорному Карабаху
11:53, 29.05.2021
Просмотрели 1606 раз Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение
12:54, 03.06.2021
Просмотрели 1545 раз Генеральный секретарь ОБСЕ выразила полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы
21:29, 28.05.2021
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