Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил российского президента Владимира Путина за "Спутник V" и инициативы в борьбе с коронавирусом, по словам австрийского лидера, в борьбе с пандемией географическое происхождение вакцины неважно, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть... Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом - это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли", - заявил Курц в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021.

"Я очень рад, что "Спутник V" представлен уже более чем в 60 странах. Мне хотелось бы поблагодарить вас, господин президент Путин, за инициативы в этой сфере", - отметил Курц.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.