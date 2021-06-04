Азиатские индексы - 04-06-21

ТОКИО, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.40% и составил 28941.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.03% и составил 1959.19 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3591.84 пункта, а HANG SENG снизился на 0.17% и составил 28918.10 пункта.