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Азиатские индексы - 04-06-21

Азиатские индексы - 04-06-21

ТОКИО, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.40% и составил 28941.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.03% и составил 1959.19 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3591.84 пункта, а HANG SENG снизился на 0.17% и составил 28918.10 пункта.


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