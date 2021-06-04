Венеция приняла первый с начала пандемии круизный лайнер

В Венецию впервые с осени 2019 года начали прибывать круизные суда и одновременно снова началась полемика о пользе массового туризма для города. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

Первый корабль прошел по каналу Джудекка утром 3 июня в сопровождении буксира, пришвартовавшись, как и прежде, в центре города.

Он прибыл пустым из греческого порта Пирей. В Венеции на лайнер сядут всего 650 пассажиров, в то время как до пандемии их было три тысячи. Затем судно отправится в Бари, посетит греческие острова Корфу и Миконос и финиширует в хорватском Дубровнике. Для посадки на судно туристы обязаны показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Возвращение круизов в Венецию вызвало у жителей города смешанные чувства. По сообщению итальянских СМИ, в субботу ко времени отправления корабля запланированы две демонстрации: одна в поддержку круизного туризма, другая — против.

Противников круизов больше: они напомнили властям, что большие волны, вызванные лайнерами, разрушают фундамент зданий в Венеции, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С открытым письмом к правительству Италии о необходимости положить конец проходу больших кораблей через лагуну обратился Фонд Венецианского наследия. Письмо подписали многие знаменитости и деятели культуры, в том числе Мик Джаггер, Фрэнсис Форд Коппола, Ричард Армстронг и другие. По их мнению, "массовый туризм изнашивает Венецию", и историческое место может быть "снесено" кораблями.

В марте правительство Италии объявило, что круизные лайнеры больше не будут проплывать мимо знаменитой Венецианской площади Сан-Марко и причаливать в историческом центре.