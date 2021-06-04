РФ вносит существенный вклад в обеспечение безопасности братской Армении: посол Копыркин

В рамках рабочей поездки в Сюникский марз Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении С.П.Копыркин 3 июня с.г. встретился с губернатором области Меликсетом Погосяном

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, стороны обсудили положение дел в самом южном регионе Армении, включая ситуацию в его приграничных районах. Глава дипломатической миссии отметил, что Российская Федерация в рамках выполнения своих союзнических обязательств вносит существенный вклад в обеспечение безопасности братской Армении. В частности, увеличен численный состав российских погранвойск, выделены немалые материально-технические и финансовые ресурсы для обеспечения их деятельности.

М.А.Погосян выразил благодарность Российской Федерации и ее руководству за прекращение кровопролития осенью 2020 г. и последующий неоценимый вклад в постконфликтное восстановление. Губернатор высоко оценил службу российских пограничников в регионе.

В ходе беседы было рассмотрено текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества Сюникского марза с субъектами Российской Федерации. Обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития Сюника. Посол заверил, что Россия продолжит содействие реализации экономического потенциала региона, в т.ч. в туристической сфере.

С.П.Копыркин в данном контексте отметил зримое присутствие в области российского капитала, а также финансирование Россией

реализуемых по линии структур ООН проектов, направленных на поддержку различных групп населения и целых отраслей экономики.

Посол также поздравил губернатора со стартом проекта «Молодежная столица СНГ» в ходе которого в г. Капан предполагается проведение целого ряда крупных мероприятий.