В ВОЗ допустили появление вариантов коронавируса, устойчивых к вакцинам

Развитие пандемии говорит о том, что могут появиться новые варианты COVID-19, резистентные к существующим вакцинам, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Разработка эффективных вакцин показала нам свет в конце тоннеля. Но рост неравенства подорвал это достижение. Из 1,8 миллиарда доз только незначительная часть попала в бедные страны… Смертность от COVID-19 остается высокой по всему миру. И чем больше вирус циркулирует, тем больше похоже, что появятся новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад", - сказал он в ходе экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.