Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Facebook

Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении американской компании Facebook. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушила ли Facebook правила конкуренции ЕС, используя рекламные данные, собранные, в частности, от рекламодателей, для того, чтобы конкурировать с ними на рынках, где Facebook активна", - отмечается в сообщении.