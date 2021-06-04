Царские усыпальницы, драгоценные предметы: в Верин и Неркин Навер обнаружены уникальные находки

В результате раскопок, проведенных в Верин и Неркин Навер, были сделаны уникальные открытия. Обнаружены царские усыпальницы, драгоценные предметы, жертвенники XXIII в. д н. э., свидетельствующие о нашей древней истории.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 4 июня археолог, историк, доктор искусствоведения, кандидат исторических наук Акоп Симонян рассказал, что усыпальницы Верин и Неркин Навер включены в приоритетную программу развития археологии правительства, поскольку они очень значимы и уникальны, содержат информацию о нашем древнейшем прошлом.

По словам Симоняна, в усыпальницах Верин и Неркин Навер найдены такие удивительные факты погребального обряда, которые могут революционизировать наши представления о древней культуре и пролить новый свет на происхождение армянского народа.

“Мы раскопали свидетельства жертвоприношения коней по древним ведических ритуалам. Лошадь была двигателем истории, показателем существования индоевропейской культуры. Не случайно многие страны обращают внимание на этот вопрос на государственном уровне. Многие хотели бы, чтобы такие факты были зарегистрированы и у них», - сказал Симонян, добавив, что они открыли дозороастрийские ритуалы - кремацию, очищение мертвых тел, захоронение было возможно лишь после этих ритулов”.

Он рассказал, что согласно древним поверьям, если тело коснется земли, это вызовет гнев богов, засуху, проблемы. Индоевропейцы использовали два средства очищения. Один из них - кремация, о чем свидетельствуют древнегреческие и римские источники, а другой - это зороастрийский ритуал, когда трупы помещали на высокие башни, чтобы их пожирали хищники и птицы, и только после этого кости могли быть захоронены в святой земле.”

«Мы обнаружили оба эти явления при раскопках в Верин и Неркин Навер”.

Симонян сообщил, что были обнаружены предметы роскоши, свидетельствующие о развитых технологиях стеклоделия.

Одно из самых важных открытий - существование царских усыпальниц. “Одна из царских гробниц Верин и Неркин Навер, несколько раз была разграблена еще в средние века. Она была заполнена множеством предметов, из которых особенно важна колесница. Обнаружена и другая удивительная находка - серповидный железный меч. По всему миру ранее железо начало распространяться в 12-м веке. Железные мечи, обнаруженные в Верин и Неркин Навер датируются 17-15 веками д. н. э. Эти железные изделия древнее предметов периода начала широкого применения железа в мире”, - подчеркнул специалист.

Акоп Симонян рассказал, что египетский фараон попросил у хеттского царя железные мечи, но царь отказал ему. По словам Симоняна, восточные районы Хеттской империи были Армянским нагорьем, и теперь материальные факты переписки обнаруживаются в Верин и Неркин Навер.

По словам Симоняна, все это нужно исследовать с привлечением европейских лабораторий, чтобы никто не сомневался в реальности фактов.

Археологу удалось обнаружить и дары, присланные из далекого Элама (территория совр. Ирана) Это было одно из древнейших государств Древнего мира.

“Царь самой могущественной страны посылал царские дары своему союзнику в Араратскую долину, что было общепринятым обычаем в Древнем мире. Воюющие страны преподносили своим союзникам очень дорогие подарки. В основном медальоны, погоны и другие предметы с изображениями человеческих лиц. Человеческие лица поражают своей красотой, правильностью черт. Лицо, обнаруженное в Армении, было на монете, было лицом Тиграна Великого”, - сказал Симонян.

По его словам, все это только начало открытий по Араратскому царству, о котором упоминается в Библии.

Акоп Симонян с сожалением отметил, что памятник, представляющий собой ценность не только для Армении, но и для всего цивилизованного мира, регулярно подвергается разрушению и грабежу, на что государство не реагирует должным образом, а люди, которые могут сыграть большую роль в сохранении национальных ценностей, совершенно безразличны.

Анжела Амбарцумян