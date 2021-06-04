В Арцахе планируется развитие экотуризма, разрабатываются новые туристические направления
Управление туризма Министерства экономики и сельского хозяйства Республики Арцах после 44-дневной войны в Арцахе проводит исследования и работает над созданием альтернативных туристических направлений.
“После войны 80% основных туристических направлений Арцаха в настоящее время оккупированы Азербайджаном, но это не означает, что мы утратили свои возможности. Есть много мест, которые имеют большой туристический потенциал”. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал начальник Управления туризма Министерства экономики и сельского хозяйства Республики Арцах Геворг Аракелян.
По его словам, уже проведен мониторинг, организованы ознакомительные поездки по альтернативным направлениям. Среди них Аракелян назвал направление села Патара-Цмакахох-Колатак-Ванк.
Глава Управления туризма подчеркнул, что они планируют развивать экотуризм и сельскохозяйственный туризм, так как в стране есть большой потенциал.
“Есть и другие направления - Тонашен, монастырь Ериц Манканц, крепость Джраберд, Бердашен, Амарас и Гандзасар. Теперь мы начнем развивать и пеший туризм”, - сказал Геворг Аракелян.
Лилит Демурян
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