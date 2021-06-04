Нужно жить и созидать: стартовала Международная туристическая выставка “InTourExpo 2021”

VII Международная туристическая выставка “InTourExpo 2021” вобрала лучшие предложения по туризму и активному отдыху.

Как передает «Арменпресс», выставка пройдет в Союзе художников Армении с 4 по 6 июня.

Фото: Айка Манукяна

В выставке принимают участие около 50 представителей сферы туризма Армении и Арцаха.

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Армении Александр Конюк назвал выставку иникальной и сказал, что подобным событиям они уделяют большое внимание.

“С помощью белорусской авиакомпании “Белавиа” уже два года подряд осуществляются рейсы Ереван-Минск-Ереван, между нашими странами налажено тесное сотрудничество. Армения для меня - поражающая страна, уже полгода я живу здесь и не знаю, уеду ли я из этой страны или нет.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Армении Кишан Дан Девал подчеркнул, что это мероприятие важно, поскольку границы Армении, несмотря на COVID-19, уже открыты для разных стран. Подобные выставки должны организовываться чаще, чтобы больше людей знали об Армении. Ежегодно в Армению приезжает много индийских туристов, за последние 3 года их численность по сравнению с предыдущими годами увеличилась на 100%”, - отметил Кишан Дан Девал.

Начальник Управления туризма Министерства экономики и сельского хозяйства Арцаха Геворг Аракелян сообщил, что на выставке Арцах представлен как приоритетное направление года.

“Война 2020 года на сферу туризма оказала негативное влияние, десятки достопримечательностей перешли под контроль противника. Наше правительство предпринимает все возможные шаги, разрабатывает программы по созданию альтернативных туристических направлений”, - сказал Аракелян.

Мехак Апресян, президент Федерации туризма Армении, выставку назвал очень полезной, потому что после войны и даже в условиях пандемии туризм необходимо возродить.

“Надо двигаться вперед, работать, стараться стать сильнее. Наши погибшие герои стремились возродить Армению, Арцах, армянский народ и сохранить нашу государственность. У всех нас в этом направлении есть много дел”, - подчеркнул Апресян, добавив, что нужно жить и созидать, чтобы страна процветала.

Организатор выставки Ваагн Мириджанян отметил, что мероприятие будет способствовать восстановлению и развитию сферы.

В рамках выставки совместно с Федерацией туризма Армении будет проведен форум, на котором будет проанализирована текущая ситуация в сфере туризма и будут обсуждены возможные пути решения проблем.