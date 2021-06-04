В Индии выявили три штамма SARS-CoV-2, поражающие уже привитых людей

Индийские врачи установили три штамма коронавируса SARS-CoV-2, поразившие уже вакцинированных людей, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

В исследовании говорится о 63 случаях заболевания COVID-19 после полной или частичной вакцинации. Заражение было обнаружено у 41 мужчины и 22 женщин, средний возраст которых составляет 37 лет. Десять человек были привиты вакциной Covishield, а 53 – Covaxin.

"Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций", – говорится в статье индийских медиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik․

Прорывной инфекцией называется случай заболевания вакцинированного человека той же болезнью, против которой он привился.

Специалисты обнаружили у большинства инфицированных штамм из линии B.1.617.

"B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 – частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно", – говорится в опубликованном отчете.

Штамм B.1.617, известный как штамм с двойной мутацией, впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Сейчас он обнаружен во множестве стран.

Ранее радио Sputnik сообщило, что почти девять тысяч случаев "черной плесени" выявили в Индии.