Армен Саргсян направил поздравительное послание по случаю Последнего звонка
Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Последнего звонка направил послание. «Арменпресс» представляет послание президента.
«Уважаемые выпускники!
Вы сегодня окончили школу. Последний звонок школьной жизни сигнализирует о начале новой. С сегодняшнего дня для Вас начинается путь к более зрелой жизни, который всех Вас поведет по разным направлениям: кого-то к новому образованию, кого-то к работе, кого-то в мир культуры, кого-то к военной службе.
Не воздерживайтесь иметь разные мечты, пусть уже сегодня начнется реализация Ваших новых мечтаний. Какой бы путь, какую бы профессию Вы ни выбрали, с какими бы трудностями Вы ни столкнулись, вы должны любить Родину и посвятить себя ей. Любить всем сердцем и душой, любить непоколебимо. Я уверен, что Ваши родители и учителя также в первую очередь преподали Вам этот урок.
Мы должны смотреть вперед, двигаться вперед вместе с Вами. Не следует отступать перед испытаниями и трудностями, какими бы непреодолимыми они ни казались.
Мы сильны, когда вместе, мы непобедимы, когда верим в свою победу.
Многие из Ваших сверстников, и из старших товарищей доказали это своими делами и подвигами в прошлой войне, многие ценой своей жизни. Вечная слава им всем.
Вы станете творцами новых побед. Сил и крепости Вам, полета мысли, сильной воли к созиданию.
Желаю, чтобы Ваш жизненный путь был ярким и светлым, мирным и безопасным, чтобы каждому из Вас хватило бы любви - любви к знаниям и труду, любви к Родине, нации, семье и друг к другу».
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