Временно будет прекращено движение по тоннелю на пересечении улицы Чаренца и Гетара
В связи с работами по модернизации осветительной сети подземного тоннеля на пересечении улицы Чаренца и Гетара, 6 мая с 08:00 до 20:00 движение транспорта временно будет прекращено. Об этом «Арменпресс» сообщили в мэрии Еревана.
За причиняемые временные неудобства мэрия приносит гражданам свои извинения.
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