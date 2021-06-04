Временно будет прекращено движение по тоннелю на пересечении улицы Чаренца и Гетара

В связи с работами по модернизации осветительной сети подземного тоннеля на пересечении улицы Чаренца и Гетара, 6 мая с 08:00 до 20:00 движение транспорта временно будет прекращено. Об этом «Арменпресс» сообщили в мэрии Еревана.

За причиняемые временные неудобства мэрия приносит гражданам свои извинения.