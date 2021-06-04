С Россией есть взаимопонимание по решениям на самом высоком уровне: Торосян

С Россией по вопросу урегулирования пограничной ситуации есть взаимопонимание на высшем уровне. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам в Национальном собрании заявил руководитель Аппарата премьер-министра Арсен Торосян.

Коснувшись визита и. о. министра обороны Вагаршака Арутюняна в Москву и переговоров, Торосян заверил: «Переговоры продолжаются на высшем уровне. Московские переговоры были достаточно содержательными, были сделаны четкие акценты. И они будут продолжены, чтобы достичь решения, о котором мы много раз говорили. Азербайджанские воинские части должны покинуть суверенную территорию Республики Армения. Это произойдет в результате сотрудничества с нашим стратегическим партнером, а также в результате работы наших Вооруженных сил”, - сказал Торосян.

Он заверил, что внутриполитические процессы никак не влияют на интенсивность работы государственных ведомств.

“В нашей системе безопасности с единственным партнером есть взаимопонимание на высшем уровне. Они прилагают все усилия, чтобы это произошло без единого выстрела. Никому в регионе, особенно Армении, не нужна широкомасштабная война, возможность которой все еще существует”, - сказал Торосян.

По его словам, не все детали двусторонних и многосторонних отношений нужно оглашать сразу, это делается в национальных интересах.

Ссылаясь на заявления президента Азербайджана, он заверил, что официальные лица Армении никогда не обсуждали, и не будут обсуждать Зангезурский или какой-либо другой “коридор”, это не упоминается ни в одном документе, и не будет упоминаться.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Армения обратилась в ОДКБ. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил 14 мая, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении Россией военной помощи Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1997 года.