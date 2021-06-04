«Айпосту» в деле внедрения инновационных решений в сфере транспорта содействие окажет «Сбер»

На международном экономическом форуме в Петербурге ЗАО «Расчетные решения», являющееся членом системы «Сбер» и «Айпост» подписали Соглашение о сотрудничестве. Как передает «Арменпресс», документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, генеральный директор ЗАО «Расчетные решения» Михаил Казаков и генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян.

Стороны планируют сотрудничать по следующим направлениям:

Обобщение и координация опыта «Сбер» и ЗАО «Расчетные решения» по внедрению инновационных решений в сфере ИТ, платежных услуг и транспорта, обмен опытом и технологиями с «Айпостом»;

Реализация проекта по внедрению в Ереване транспортной технологической платформы безналичной оплаты движения на основе технологий ЗАО «Расчетные решения» и разработанных проекто;

В рамках обеспечения инновационных решений в сфере транспорта и безналичной оплаты дорожного движения в Ереване передача и внедрение современного оборудования для оплаты дорожного движения;

Раскрытие других сфер сотрудничества по части высоких технологий, логистики, розничного бизнеса и торговли, платежно-расчетных и других финансовых и банковских услуг с привлечением таких компаний, как «СберТех» и «СберЛогистика» (дочерние компании «Сбер»), «Inovation, haypost Retail» (дочерние компании «Айпост») и другие дочерние предприятия;

Как отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, соглашение отражает их направленность на решения транспортных вопросов и вопросов оплаты в транспорте в Армении и совместного развития платежных услуг на общественном транспорте.

«Благодаря технологиям, профессиональным навыкам и богатому опыту наших дочерних компаний «Расчетные решения», «СберТех» и «Сберлогистика» мы можем предложить «Айпосту» системную поддержку в внедрении инновационных ИТ-продуктов», - отметил он.

По словам генерального директора «Айпоста» Айка Карапетяна, платежные ИТ-решения Сбербанка в транспортных средствах доказали свою эффективность как в Москве, так и в других городах Российской Федерации.

«Я уверен, что благодаря локализации этих передовых технологий бесконтактной оплаты в транспортных средствах «Айпост» сможет быстро обеспечить внедрение этой инновации во всех городах Армении. Это наш первый совместный проект, и мы надеемся, что «Сбер» и «Айпост» будут иметь долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», - добавил он.