Ущерб Капитолию США в результате штурма 6 января оценен в $1,5 млн

В результате беспорядков 6 января Капитолию США в Вашингтоне был нанесен ущерб на сумму не менее 1,5 миллиона долларов, заявила прокурор Мона Седки во время судебного разбирательства. Ее слова приводит The Washington Post.

Издание подчеркивает, что обвинение в ходе судебного заседания в среду впервые озвучило свою оценку суммы ущерба, нанесенного участниками штурма. Это важно, поскольку прокуроры намерены взыскать с обвиняемых часть ущерба в рамках сделки со следствием, поясняет The Washington Post.

По данным газеты, обвинения после беспорядков были предъявлены примерно 450 людям. Половине из них предъявлены обвинения в мелких правонарушениях, так что они, скорее всего, смогут избежать тюремного заключения. Еще более 200 человек обвиняются в препятствовании работе Конгресса и в намерении помешать конгрессменам подтвердить результаты голосования выборщиков. Как отмечается, за это обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли.

За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне, вновь заявив, что не признает поражения на выборах. По его утверждениям, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Палата представителей объявила ему импичмент - второй за время его президентского срока, но Сенат снова оправдал Трампа.