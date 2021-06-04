ЕСПЧ жалобу, поданную Азербайджаном против Армении, не принял как новую и самостоятельную

3 июня Европейский суд по правам человека уведомил правительство Республики Армения о том, что 1-2 июня Азербайджан подал в ЕСПЧ новый межправительственной иск и требование промежуточной меры в отношении Армении из-за не предоставления карт минных полей со стороны Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает представительство Армении в ЕСПЧ.

«Европейский суд рассмотрел межгосударственный иск, поданный Азербайджаном, как неотъемлемую часть межгосударственного иска, поданного в ЕСПЧ в январе этого года. Таким образом, Европейский суд не принял обсуждаемый межправительственный иск как новый, независимый иск», - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, распространенному армянским представительством в ЕСПЧ, правительство Армении в свою очередь в начале мая текущего года представило в Европейский суд дополнения к межгосударственному иску, представленному в ЕСПЧ еще 1 февраля 2021 года, добавив ранее представленные требования и новые доказательства.

“Что касается требования азербайджанской стороны о применении промежуточной меры, то по этой части Европейский суд сообщил правительству Азербайджана, что еще 5 марта этого года Европейский суд принял решение об отклонении требования по тому же вопросу, в связи с 39-м правилом суда, то есть выходом за рамки промежуточной меры. Европейский суд подчеркнул, что решение от 5 марта 2021 года все еще в силе, и нет необходимости принимать новое решение по одному и тому же вопросу”, - говорится в сообщении.