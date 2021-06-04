Католикос Всех Армян посетил в Степанакерте братское кладбище, помолился за упокой душ погибших

4 июня в Республику Арцах прибыл Верховный Патриарх и Католикос всех армян Его Святейшество Гарегин II.

Как передает «Арменпресс», Информационная система Первопрестола сообщает, что по прибытии в Арцах Католикос всех армян посетил братское кладбище в Степанакерте, возложил венок к могилам героев и помолился за упокой душ погибших армян.

3 июня Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, посетил Сюникскую область. Во время визита Его Святейшество сопровождали Патриарший нунций архиепископ Паргев Мартиросян, глава канцелярии Первопрестола епископ Аршак Хачатрян, председатель монастырского совета Первопрестола и архимандрит Мушег Бабаян, инспектор духовной семинарии “Геворгян” архимандрит Месроп Парсамян, директор Офиса по вопросам сохранения духовно-культурного наследия Арцаха Вардапет Гарегин Амбарцумян, Духовный лидер ВС Республики Армения Мовсес Саркисян и директор Информационной системы Первопрестола иерей Ваграм Меликян.