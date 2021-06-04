Сборная Армении по дзюдо завершила сборы в России

Взрослая сборная Армении по дзюдо во Владикавказе провела учебно-тренировочные сборы.

Сборы проводились под руководством главного тренера Ованнеса Давтяна, второго тренера Татула Ованнесяна и старшего тренера молодежной сборной Давида Хачатряна. После окончания сборов Фердинанд Карапетян и Ованнес Давтян отправились в Будапешт для участия в чемпионате мира, который является последней возможностью получить рейтинг.

Как передает «Арменпресс», сейчас у Фердинанда Карапетяна 2 148 очков, в своей весовой категории (73 кг) он занимает 32-е место. Согласно новой системе на играх в Токио будет заявлено по 18 спортсменов из каждой весовой категории. В целях расширения географии участников Континентальный союз предоставит еще 100 мест, 13 - для европейцев, а три из них - спортсменам весовой категории 73 кг. Окончательный список дзюдоистов, отправляющихся на Олимпийские игры, будет опубликован 30 июня.