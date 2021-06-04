В Карвачаре от взрыва мины погибли два азербайджанских журналиста
В Карвачарском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, при взрыве мины погибли два азербайджанских журналиста.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.
В результате взрыва мины погибли оператор AzTV Сирадж Абишов и корреспондент информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магерам Ибрагимов.
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