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В Карвачаре от взрыва мины погибли два азербайджанских журналиста

В Карвачаре от взрыва мины погибли два азербайджанских журналиста

В Карвачарском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, при взрыве мины погибли два азербайджанских журналиста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В результате взрыва мины погибли оператор AzTV Сирадж Абишов и корреспондент информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магерам Ибрагимов.


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