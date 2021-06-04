В Карвачаре от взрыва мины погибли два азербайджанских журналиста

В Карвачарском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, при взрыве мины погибли два азербайджанских журналиста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В результате взрыва мины погибли оператор AzTV Сирадж Абишов и корреспондент информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магерам Ибрагимов.