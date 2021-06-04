В Сербии произошли взрывы на складе военного завода

Министр обороны Сербии Александар Вулин сообщил о взрывах и пожаре, которые произошли утром в пятницу на складе оборонного предприятия "Слобода" в городе Чачак. По словам министра, ситуация в Чачке под контролем, пострадавших нет.

"Взрыв, к счастью, произошел на складе готовой продукции, а не на самом предприятии. С 1:30 утра я на прямой связи с главой Сектора по ЧС и директором полиции. На место прибыли 35 пожарных из Сектора по ЧС, а также 10 дежурных пожарных Чачка. Больше всего мы боялись, что кто-то не эвакуирован, к счастью, все работники предприятия эвакуированы", - заявил Вулин в эфире канала РТС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр обороны отметил, что рассматривалась возможность эвакуации значительной части города Чачак, однако в итоге это не потребовалось. "24 часа спустя после последнего взрыва пожарные смогут зайти на сгоревший склад, важнее всего, чтобы все было безопасно", - считает министр.

По данным местных СМИ, взрывы на складе начались около 01:30 часов ночи. Жители ближайших домов были эвакуированы, подъезд к территории предприятия блокирован полицией.

Идет расследование инцидента.