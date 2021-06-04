В Давид Беке продолжаются работы по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов

Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы продолжают работы по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов в общине Давид Бек Сюникской области. Как передает «Арменпресс», пресс-служба Центра гуманитарного разминирования и экспертизы сообщает, что в результате работ, проведенных в мае, обнаружено 11 единиц неразорвавшихся кассетных боеприпасов, 4 БМ-21, «Града» и 1 ДШК (ДШК). Обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы были уничтожены.

Работы по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов в общине Давид Бек Сюникской области продолжаются.