Фаучи призвал КНР обнародовать данные о болезни ученых в Уханьском институте

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать записи, связанные с течением заболевания работников лаборатории Уханьского института вирусологии, которые могли заразиться COVID-19 еще в 2019 году, сообщила Financial Times.

"Я хотел бы ознакомиться с медицинскими записями трех человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели, и если да, то чем они заболели?" - цитирует издание слова Фаучи.

Как сообщалось, сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса. Они продолжают изучать сообщения, что сотрудники институтской лаборатории заразились коронавирусом еще в 2019 году до официального объявления о выявлении вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Британские спецслужбы сообщили, что помогают США расследовать, не произошла ли утечка коронавируса из лаборатории в Ухане.