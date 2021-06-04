ЗПЧ о незаконных действиях азербайджанцев на пастбищах, расположенных у сел Гегаркуника

Защитник прав человека в Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором говорится, о незаконных действиях азербайджанцев на пастбищах, расположенных у сел Гегаркуника. Они пытаются проводить незаконные обыски машин, угрожают сельчанам. «Арменпресс» представляет заявление Армана Татояна.

«В этом заявлении говорится о нарушениях и угрозах правам жителей приграничных сел Верин Шоржа, Неркин Шоржа, Норабак, Кут Гегаркуникской области в связи с незаконным пребыванием азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения.

В частности, 3 июня 2021 года поступило сообщение, что азербайджанские вооруженные военные, группами от нескольких до нескольких десятков человек, на автомобилях, регулярно спускаются на пастбища села Верин Шоржа в общине Варденис, где находятся животноводческие хозяйства. Там жители села пасут своих животных. Они ведут себя цинично, угрожая сельчанам оружием. За последнюю неделю они подошли ближе к Верхней Шорже, что сделало почти невозможным использование пастбищ.

Более того, на одной из позиций Азербайджана, которая находится ближе к горным равнинам, азербайджанские военные незаконно останавливают жителей села, требуют объяснений, в каком направлении они движутся, с какой целью, пытаясь проводить незаконные обыски машин жителей села.

3 июня 2021 года поступило сообщение из села Кут Гегамасарской общины, что азербайджанские военные по-прежнему находятся в непосредственной близости от села, из-за чего используется только небольшая часть пастбищ. Более того, азербайджанские военные пристают к пастухам, громко кричат и угрожают оружием. Село находится под прицелом.

В селе Норабак, общины Гегамасар, азербайджанскими военными незаконно занят хлев, жители лишены возможности пользоваться им. Рядом с ним есть ручьи, которые использовались в сельскохозяйственных целях, но теперь сельчане больше не могут ими пользоваться.

На суверенной территории Республики Армения, в непосредственной близости от сел Гегаркуникской области, очевидное незаконное присутствие азербайджанских военнослужащих, их открытые преступные действия серьезно угрожают жизни и здоровью жителей приграничных сел Республики Армения. Полностью нарушены их нормальная жизнь и неприкосновенность.

Пастбища, сенокосы, другие земельные участки нельзя использовать по следующим причинам:

1) Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана незаконно находятся на этих территориях;

2) Эти территории находятся под прямым прицелом Вооруженных сил Азербайджана.

Все это подтвердили исследования сотрудников Офиса Защитника прав человека Республики Армения, в том числе и регионального подразделения ЗПЧ Гегаркуника.

Дело в том, что необходимость использования этих земель особенно актуальна для сельчан в связи с сезонными требованиями. Скоро начнется сезон сбора урожая, и жители села столкнулись с серьезными проблемами. Это может привести к резкому уменьшению поголовья скота, так как не хватает условий для содержания скота. Все это усугубит социальные проблемы.

Под контролем азербайджанских вооруженных сил оказались водные ресурсы, из которых образуются потоки оросительной и питьевой воды.

Права жителей пограничных общин Армении гарантированы Конституцией и международными требованиями.

Не может считаться приемлемым какой-либо процесс, касающийся границ государства, если в результате этого нарушена нормальная жизнь жителей пограничных общин, грубо нарушены и продолжают нарушаться или есть серьезная угроза их правам.

Таким образом, создание зоны безопасности является абсолютной необходимостью для восстановления нарушенных прав людей и гарантирования опасностей нарушений».