Япония заявила протест Китаю из-за пребывания его кораблей возле спорного архипелага

Япония заявила протест Китаю в связи с длительным пребыванием патрульных кораблей КНР в районе спорного архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщил журналистам глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

Он отметил, что заходы китайских кораблей в этот район моря, а также их периодическое вторжение в территориальные воды Японии отмечаются уже в течение 112 дней.

"Это крайне серьезно, мы заявили решительный протест", - подчеркнул министр.

Телеканал NHK, сообщая о китайских кораблях, отметил, что китайские корабли не только заходили в территориальные воды Японии, но и приближались к японским рыболовецким судам. Береговая охрана Японии продолжает находиться в состоянии боевой готовности. В своем комментарии береговая охрана заявила, что предпримет решительные действия в соответствии с международным и внутренним законодательством, чтобы предотвратить эскалацию напряженности,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Архипелаг фактически контролируется Японией. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии с точки зрения истории и международного права.

Китай неоднократно официально заявлял, что архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова с древнейших времен являются китайской территорией, и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над этими островами.